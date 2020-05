Premier League – Si riprende con gli allenamenti di gruppo. Domani la data per il campionato

Oggi i club della Premier League in call-conference, hanno voltato all’unanimità di tornare ad allenarsi in gruppo, la così detta fase 2. Si inizierà con gruppi di 2-3 persone da 4 a 12. Il prossimo passaggio sarà stabilire la data per il ritorno al campionato, domani infatti dovrebbe essere il giorno decisivo. La sensazione, nonostante alcune società siano restie a ripartire, anche alcuni giocatori come Kante e Deeney, è che la data del 19 Giugno possa essere quella più probabile.

La Redazione