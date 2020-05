Il Sassuolo riscatta Boga, il Napoli pronto alla prima offerta

Sarà oggetto di mercato della sessione che verrà, di sicuro, Jeremie Boga. Il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Chelsea per togliere al club inglese il diritto di recompra. Ora, il calciatore ivoriano è interamente neroverde. Al Chlesea solo la possibilità di esercitare una priorità d’acquisto nel caso di futura cessione. Adesso il calciatore potrà cominciare a valutare in maniera più autonoma il suo futuro, insieme al Sassuolo, ovviamente. Un futuro che prevede anche l’opzione Napoli, in quanto Boga è, come noto, obiettivo del Napoli di De Laurentiis. Il club azzurro è pronto ad offrire tra i 20 e i 25 milioni, ed è in prima fila per l’acquisto.

Fonte: gianlucadimarzio.com