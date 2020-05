Milik, non solo Juve: è il primo nome sulla lista del “diavolo”

Arek Milik, a meno di un totale rovesciamento di fronte, è ormai ai titoli di coda con il Napoli. L’attaccante ha tanti estimatori, in Italia ed all’ estero. La Juventus lo ha messo da un po’ nel suo mirino ed è alla ricerca delle contropartite tecniche da poter inserire nella trattativa per avvicinarsi ai 40-50 milioni di euro richiesti da De Laurentiis per lasciarlo partire. Cifra non trattabile, il patron è stato chiaro. Ma la punta polacca non è solo presente nei piani bianconeri, anzi. Il suo nome è il primo della lista nella Milano rossonera. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Staremo a vedere, così come vedremo cosa succederà con Milik, l’altro nome sul taccuino. Il primo in ordine di tempo. La situazione è nota: il contratto del polacco col Napoli scadrà nel 2021 e non verrà rinnovato, tant’è vero che De Laurentiis sta trattando altri attaccanti. Ma quella napoletana resta comunque una bottega cara e strapparlo a una cifra conveniente non sarebbe semplice”.