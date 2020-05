Juventus/Milik: i bianconeri ci provano proponendo Perin

La Juve alla ricerca delle contropartite giuste, quelle che possano convincere il Napoli a cedere Arek Milik alla Vecchia Signora. Ultima in ordine di tempo l’idea di voler inserire Mattia Perin nella trattativa. Il portiere, ex Genoa, è già stato accostato agli azzurri in passato e forse, vista la nota e strana situazione relativa a Meret in casa Napoli, da Torino vogliono provare ad offrire una soluzione. Se l’estremo friulano dovesse scegliere di andar via, vista la non sicura titolarità, il Napoli avrebbe pronta l’alternativa Perin. Tuttosport scrive: “Il club di Aurelio De Laurentiis, in caso di mancato prolungamento, è pronto a cedere l’ex Ajax e non scarta a priori la Juventus. Ma con i campioni d’Italia intende parlare solo di soldi (non meno di 40 milioni). I bianconeri sono consapevoli delle difficoltà , però proveranno comunque a tentare il Napoli calando sul piatto dei giocatori. Da Daniele Rugani a Cristian Romero (in prestito al Genoa), ma occhio a Luca Pellegrini (Cagliari), Rolando Mandragora (la Juve lo può riscattare dall’Udinese) e anche a Mattia Perin (Genoa) nel caso in cui Rino Gattuso dovesse salutare Alex Meret”.