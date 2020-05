Intorcia: “Petagna? Se non si accordasse con la SPAL…”

Ettore Intorcia (Corriere dello Sport) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il calcio internazionale, non avendo mai vissuto una situazione del genere, non ha mai pensato a delle regole per affrontare un’emergenza. La Federazione italiana ha dovuto spostare di 62 giorni la data di chiusura della stagione 2019/20, ma ci sono tutta una serie di accordi fino al 30 giugno: giocatori in prestito, scadenza di contratto. Va fatta una variazione di tesseramento. Caso Petagna? Lui può essere tesserato solo con la SPAL, se vuole giocare può farlo solo lì. Per due mesi perde la differenza d’ingaggio che avrebbe percepito in situazioni normali. Se non si accordasse con la SPAL, non potrebbe neanche allenarsi con il Napoli senza l’ok della SPAL. Come uscirne? A livello internazionale sarebbe auspicabile una soluzione da UEFA, FIFA, Federazioni e Leghe. In Italia si lavora per un patto reciproco tra società, oggi ci sarà una riunione in cui si discuterà quest’aspetto”.