Il turnover può salvare Lozano. Per il messicano solo timide offerte

Dal più costoso attaccante della storia del Napoli ci si attende il record di gol. Macché: 3 reti appena, quello alla Juventus, un altro al Milan e al Salisburgo nell’1-1 al San Paolo. Per il resto, quasi sempre non pervenuto. Storia passata. Resta adesso da fare i conti con quel che può dare Lozano. Certo, siamo praticamente al culmine dell’assurdità, perché è evidente che Lozano sia stato trapiantato dal campionato olandese in maniera traumatica. Fino allo stop per Coronavirus ha deluso, e non poco: il calcio non è un diagramma economico. È anche sangue, lacrime, cuore. Dove Lozano, al momento, risponde assente. Gattuso sa bene che De Laurentiis, quando la serie A ripartirà, vorrebbe che il messicano giocasse di più. Non glielo nasconde, figurarsi se il presidente tiene per sé questi argomenti. Lui, le sue occasioni le avrà: perché Gattuso prevede soprattutto all’inizio un turnover continuo, visto che si giocherà ogni tre giorni e dopo uno stop di tre mesi. Quindi, la formazione può cambiare di continuo: Lozano ha le ultime occasioni per far capire il suo valore. Altrimenti, sotto con le offerte. Che al momento sono timide: il solito Everton, che già è in pole per Allan, potrebbe essere una ciambella di salvataggio per tutti. Ma è ancora presto per parlare di trattativa. Fonte: Il Mattino