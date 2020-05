Il tempo della “quarantena”: è la patata bollente verso la ripresa

L’ok si attende per giovedì. Dall’ incontro previsto tra Figc e Lega dovrebbe venir fuori la data attesa dai 20 club di serie A per la ripresa del campionato. Sul rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021 che non hanno pagato l’ultima rata di questa stagione il Consiglio di Lega «ha confermato la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall’Assemblea dello scorso 1 3 maggio». I ntanto è la questione “quarantena” ad essere ancora oggetto di discussione. Il Cts conferma che in caso emergesse una positività al coronavirus di un calciatore o di un componente del gruppo la quarantena di squadra resta di 15 giorni (impossibile la riduzione a una settimana). Un nodo difficile da sciogliere perché con questa norma sarebbe complicato chiudere il campionato. Uno stop di due settimane di una squadra potrebbe infatti determinare grossi problemi a disputare tutte le partite di serie A essendo poco il tempo a disposizione. Il piano B che la Figc tiene presente come ipotesi è quello di disputare play off e play out.

Il Mattino