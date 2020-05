Il presidente della federcalcio di Haiti sospeso: avrebbe molestato giovani calciatrici

La Fifa ha sospeso in via provvisoria per 90 giorni il presidente della federcalcio di Haiti, Yves Jean-Bart, da tutte le attività connesse al calcio, a livello nazionale e internazionale. La decisione è stata stabilita dalla camera investigativa del Comitato Etico (secondo gli articoli 84 e 85) e arriva per le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine locali che vedono coinvolto il funzionario calcistico haitiano. La pesante accusa è di aver abusato sessualmente di alcune ragazze adolescenti all’interno del centro di formazione di Port-au-Prince negli ultimi 5 anni. In un’inchiesta portata alla luce da “The Guardian”, le presunte vittime hanno raccontato di essere state violentate e obbligate a tacere da parte del dirigente sportivo. Due di loro, inoltre, sarebbero state costrette ad abortire per nascondere l’evidenza degli stupri commessi. Yves Jean-Bart, che lo scorso febbraio è stato eletto per il sesto mandato consecutivo, ha negato categoricamente tutte le accuse nei suoi confronti. Fonte: CdS