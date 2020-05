Il Cts “gela” la serie A: “La quarantena? In isolamento tutta la squadra”

In attesa di conoscere il destino del campionato di serie A, dove la parola spetterà al Governo, questo avverrà venerdì 29 Maggio, il Cts (Comitato tecnico scientifico), gela il mondo del calcio ribadendo: “con forza” che non esistono alternative. Insomma, le due settimane restano tali e quali, perché per il calcio non ci deve essere un’eccezione, temendo un’eventuale nuova ondata. Un idea di un trattamento particolare “è fuorviante e provocatorio nell’attendibilità e nel rigore scientifico”.

La Redazione