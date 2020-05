I possibili scenari per finire la stagione calcistica di Serie A e Champions

Il Consiglio di Lega ha dato la propria indicazione per la ripartenza della stagione, confermando il weekend del 13 e 14 giugno come quello indicato per la ripresa del campionato, attraverso i quattro recuperi della venticinquesima giornata: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. E poi, a seguire, tutte le altre giornate di Serie A, con chiusura il 26 luglio. La Coppa Italia, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere un’appendice veloce, con semifinali il 28 e 29 luglio, e finale il 2 agosto.

Per le e date della Champions nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi che prevede il ritorno degli ottavi di finale fra il 7 e l’8 agosto – in campo Juventus e Napoli contro Lione e Barcellona -, i quarti di finale con l’Atalanta già qualificata da disputare in gara secca e campo neutro fra il 13 e il 14 agosto, per poi giocare semifinali e finale ad Istanbul. Tutto, in ogni caso, è ancora possibile.

La decisione definitiva è attesa per il 17 giugno, giorno del Comitato Esecutivo. Fonte: Sky Sport