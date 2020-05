Walter Gargano “El mota”: “Napoli non si dimentica. Insigne/Mertens, meraviglia Napoli. Ora il contratto a Calleti”

Una vita da mediano Walter Gargano mediano uruguagio classe 1984 ha giocato sei stagioni con il Napoli: 235 presenze In Italia una stagione con Inter e una con il Parma.

Quando Gargano atterra a Napoli, l’estate nel 2007, non c’è solo un calcio da scoprire, ma un mondo: «E io l’ho assorbito, mi è servito per orientarmi». Per regalarsi 64 presenze in Nazionale, per vincere una Coppa America (nel 2011), per starsene 235 volte con una maglia azzurra addosso e prendersi una coppa Italia e una Supercoppa (tra il 2012 e il 2014). «Per farmi una famiglia, perché io Miska, la sorella di Marek, l’ho conosciuta lì». E insieme hanno cominciato a correre, perché «el Mota» non si è mai risparmiato: ora stanno a casa, con i tre figli, aspettano che arrivi l’inverno («si avvicina, fa freddino») e che si esca dalla quarantena, ma tenendo il televisore acceso. «Napoli non si dimentica». Fonte: CdS