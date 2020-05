[Foto] – La “nuova” maglia: sponsor rosso, ma sfondo bianco

Desta sempre curiosità, seguita da tante richieste. E’ sempre così per la nuova maglia del Napoli. «Come da indicazioni della Lega, cambieranno tutte le maglie del prossimo campionato» ha spiegato a Radio Marte Enrico Caruso, distributore di Kappa per la Regione Campania. «Ci sarà, ad esempio, soltanto la scritta degli sponsor e non lo sfondo rosso, come nel caso di Lete sul petto dei calciatori del Napoli. L’inserimento dello sponsor sarà meno invasivo rispetto a quanto visto fin qui». Le lettere di Lete continueranno ad essere rosse ma su sfondo bianco. C’è grande attesa tra i tifosi, la maglia resta un elemento che ha destato sempre molto curiosità. «Le maglie della prossima stagione? Probabilmente ci sarà una bella sorpresa. Abbiamo maglie lineari, ci sarà un nuovo tessuto ancora più tecnico. Avremo un secondo e un terzo colore abbastanza insoliti» ha concluso Caruso. Kappa e Napoli hanno prolungato il loro accordo commerciale fino al prossimo 2022.

Il Mattino