Dossena: “Recuperare un posto in Champions sarà difficile. Futuro di Allan? dipende dalla società”

Intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live l’ex Napoli Andrea Dossena, parla delle situazioni rinnovi e del mercato azzurro: “Il Napoli ha tanti centrocampisti ed è difficile individuare il migliore tra il 2000 e il 2020. Allan è un grande incontrista, Marek Hamsik rompeva le partite, Jorginho è bravo in cabina di regia. Scelgo Marek, faceva anche 10 gol a campionato”.

Il futuro di Allan? Dipende dalla programmazione del Napoli che è sempre stata molto chiara in questi anni. Il club vive con quello che riesce a guadagnare, non ha alle spalle potenze economiche. Poi al Napoli manca uno stadio di proprietà, quindi deve per forza di cosa vendere. Sarà difficile recuperare 12 punti all’Atalanta. Koulibaly è il principale indiziato alla partenza, anche Allan può avere mercato. Il Napoli ha comunque un bel centrocampo. La struttura della società è chiara: comprare ottimi giovani come Fabian, li valuti e poi puoi venderli. Magari se vai sempre in Champions e hai introiti importanti, puoi tenere il campione qualche anno in più”.