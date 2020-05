Spadafora cerca l’aiuto di Lega, Sky e Dazn: Nuove tensioni in vista

L’auspicio del ministro Spadafora viaggia su un terreno impervio: Diretta gol

I gol in chiaro non sarebbero un problema La questione resta lo sconto richiesto dai broadcast che la Lega non concede. Adesso che si avvicinano la data ufficiale di ripartenza del campionato e il verdetto del Cts sul protocollo degli allenamenti, bisogna sciogliere i nodi che ostacolano il corretto riavvio della Serie A. Della scadenza dei contratti e dei tagli degli ingaggi parliamo in una delle prossime pagine, ma altrettanto cruciale è il fronte televisivo che, dopo la presa di posizione di domenica del ministro dello Sport (deciso a fare vedere in chiaro Diretta Gol), ha un nuovo risvolto.

Non c’è solo la battaglia tra Sky, Dazn e Img che chiedono alla Serie A un riequilibrio dei pagamenti (trattasi di sconto) o una dilazione dei pagamenti. Adesso in ballo c’è pure l’idea, tornata d’attualità dopo che era già venuta fuori a inizio marzo quando si doveva giocare a porte chiuse, di far vedere in chiaro almeno i gol delle partite di A. Come successo, per le prime due giornate, in Germania con la Bundesliga. Si tratterà di un “esperimento” ripetibile anche da noi? Spadafora è pronto a utilizzare un decreto legge per normare la trasmissione in chiaro degli highlights della Serie A, ma non vorrebbe scrivere il testo del provvedimento da solo anche perché altrimenti sarebbe necessario un congruo indennizzo per i broadcast.

Si aspetta che la Lega, Sky e Dazn gli facciano un assist ovvero che trovino un’intesa e che gliela comunichino in modo da favorire il suo lavoro. Se questo accordo (o almeno una bozza) finisse sul suo tavolo già tra 48 ore, sarebbe più che soddisfatto. Difficilissimo che accada. Di certo farebbe volentieri a meno di nuove tensioni, stavolta tra la A e le tv, adesso che la ripartenza del pallone è a un passo. Fonte: CdS