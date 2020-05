Di Marzio: “Milik non vuole rinnovare. Sostituto? Al Napoli piace…”

Milik sempre nel mirino della Juventus. E’ un tridente completo quello con lui, Ronaldo e Dybala?

“Milik ha imparato a muoversi su tutto il fronte d’attacco. Ronaldo, partendo da sinistra, si accentra sempre e Milik può essere l’uomo giusto tatticamente. Non credo che sia però il giocatore top che serve ai bianconeri. Mi risulta che il procuratore non vuole farlo rinnovare con il Napoli, quindi meglio cederlo ora. Si aspettata di tornare a giocare, con il possibile addio di Mertens. E’ rimasto deluso dal rinnovo e quindi vuole andare via”.

Con chi sostituirlo?

“Azmoun piace, non è una prima punta classica ma alla Altobelli. Ha piedi buoni, ma non so se riuscirebbe ad adattare al calcio italiano. Altrimenti so che si guarda anche al mercato francese e tedesco, in particolare Osimhen. E poi guardano Everton, che è un esterno alto che difficilmente si adatterebbe a destra. E diverrebbe un’alternativa a Insigne. Ma se spendi una cifra importante per lui, poi devi dargli fiducia e farlo giocare”.

Lautaro può rimanere se arriva Cavani?

“Io credo che Lautaro se ne andrà al Barcellona. So chi sta mediando per il trasferimento. E poi lui vuole andare. Se Messi chiama, un giocatore va. Difficile che il club paghi l’intera clausola. All’Inter conviene la cessione, perché prende poi Cavani, che ha esperienza ed è compatibile con Lukaku. E poi potrebbe prendere un bomber come Werner”.

Boga è un calciatore da prendere?

“Il Napoli si è mosso prima di tutti, ma non capisco le strategie del club partenopeo. De Zerbi lo ha trasformato da esterno alto a sinistra, in Inghilterra giocava a centrocampo invece. Non capisco perché va a cercare un esterno a sinistra, quando ha già Insigne”.

Nainggolan lo riprenderebbe all’Inter?

“Certamente. Quest’anno ha fatto un anno di purgatorio in Sardegna, farebbe comodo all’Inter. E’ un combattente, come piace a Conte”.