CALCIO FEMMINILE – L’Italia di Bertolini tornerà in campo a settembre

In attesa di conoscere il destino della serie A femminile, se e quando si potrà tornare in campo, l’Italia del c.t. Bertolini potrà tornare in campo a Settembre, dove riprenderà il cammino in vista dei prossimi Europei in Inghilterra del 2021.

Il calendario del Gruppo B

17 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-Danimarca

17 settembre 2020: ITALIA-Israele

22 settembre 2020: Malta-Danimarca

22 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-ITALIA

22 settembre 2020: Georgia-Israele

21 ottobre 2020: Danimarca-Israele

27 ottobre 2020: ITALIA-Danimarca

26 novembre 2020: Georgia-Malta

1° dicembre 2020: Israele-Malta

1° dicembre 2020: Danimarca-ITALIA

1° dicembre 2020: Georgia-Bosnia Erzegovina

Classifica: ITALIA 18 punti (gare disputate 6), Danimarca 15 (5), Bosnia Erzegovina 15 (7), Israele 4 (6), Malta 4 (7), Georgia 0 (7)

Fonte: figc.it