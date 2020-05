CALCIO FEMMINILE – C. Girelli (att. Juventus): “Terreno di gioco, quanto mi sei mancato”

I prossimi giorni saranno decisivi non solo per il calcio maschile, ma anche per il movimento femminile, in modo particolare la serie A. Una delle protagoniste l’attaccante Cristiana Girelli della Juventus dice la sua su twitter. “Ci sono dei profumi che non si scordano mai facilmente. Non appena li senti riescono a farti sentire subito a casa. Ecco, il profumo dell’erba di un campo da calcio mi fa sentire esattamente così: a casa. A casa e felice. Quanto mi sei mancato”.

La Redazione