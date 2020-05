Bundesliga al 45′: Hoffenheim avanti, pari sugli altri campi

Augusta-Paderborn 0-0

Dussendorf-Schalke 0-0

Hoffenheim-Colonia 1-0 Baumgartner (H) 11′

Union Berlino-Magonza 1-1 Baku (M) 13′, Ingvartsen (U) 33′

Augusta-Paderborn. Il primo brivido arriva al 12′ col tentativo di Mamba a lato di pochissimo dal cuore dell’area, al 23′ Holtmann si presenta sui 20 metri e calcia verso l’angolino sfiorando il palo. Al 30′ Baier servito al limite lascia partire una rasoiata che Zingerle disinnesca con un super intervento, nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

Dussendorf-Schalke. Al 13′ arriva la prima occasione con la sassata dal limite dell’area di Karaman sulla quale Schubert si supera in tuffo. Caligiuri al 21′ controlla la sfera e calcia a botta sicura ma il portiere avversario respinge con un gran riflesso. Al 32′ Thommy controlla e calcia a colpo sicura ma Schubert si dimostra provvidenziale in volo. Nel finale di tempo le due squadre non riescono a sbloccare il punteggio così si va a riposo a reti bianche.

Hoffenheim-Colonia. La sfida si sblocca all’11’ con la rasoiata di Baumgartner che sfrutta l’assist di Larsen siglando l’1-0. Al 26′ Brych si dirige espelle Bornauw dopo il consulto col VAR lasciando il Colonia in 10. Col passare dei minuti l’Hoffenheim continua ad attaccare e al 42′ Baumgartner sigla la personale doppietta, ma dopo un consulto col VAR la rete viene annullata. Così al duplice fischio del direttore di gara si va a riposo con i padroni di casa avanti nel punteggio.

Union Berlino-Magonza. Gli ospiti sbloccano il punteggio al primo affondo al 13′ col tiro dal limite di Baku che si insacca nell’angolino. Al 27′ Trimmel ci prova direttamente su punizione dalla media distanza mancando il bersaglio non di molto. Al 33′ arriva il pareggio dell’Union Berlino con Marcus Ingvartsen che direttamente su punizione calcia sotto la barriera per l’1-1. Nel finale di tempo Union Berlino in 10 per il rosso all’indirizzo di Andrich così al duplice fischio si va negli spogliatoi in perfetta parità.