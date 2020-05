Bundesliga – Ossigeno Dusserdolf, ok Hoffenheim, pari Union e Augsburg

Due vittorie e due pareggi nelle altre partite che completano la 28a giornata di Bundesliga. Risorge l’Hoffenheim che batte 3-1 il Colonia e torna in corsa per la zona Europa League. Preziosissima vittoria del Fortuna Dusserdolf che sconfigge 2-1 uno Schalke in piena crisi e va a -1 punto la zona salvezza. Infatti il Mainz non va oltre l’1-1 a Berlino contro l’Union e ora vede avvicinarsi lo spettro del play-out. Finisce infine 1-1 anche tra Augsburg e Paderborn, un risultato che sa quasi di condanna per i blu neri sempre più vicini alla retrocessione in Zweite Liga