Bundesliga/ Lipsia- Hertha Berlino 2-2: Errori individuali decidono il match!

Il primo tempo tra Lipsia ed Hertha è stato divertente, con le squadre in equilibrio. Il secondo tempo vede uno studio delle 2 squadre. Al 67esimo arriva il goal del vantaggio del Lipsia, che nonostante l’uomo in meno, riesce a segnare con Schick che tira, ma Jarstein inspiegabilmente blocca la sfera che però gli sfugge ed entra in rete. All’80esimo Cunha sfugge a Lookman che lo stende in area di rigore, dunque sarà penalty; dal dischetto Piatek non sbaglia. Al 92esimo, brivido per il Lipsia, perchè Cunha dalla distanza impegna Gulacsi. Dopo 4 minuti di recupero termina il match

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Adams, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Dani Olmo ( 58′ Lookman ), Sabitzer, Laimer, Nkunku ( 66′ Angeliño ); Schick ( 78′ Orban ), Werner ( 78′ Wolf ). All. Nagelsmann

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt ( 11′ Mittelstadt ); Grujic, Skjelbred (78′ Maier ); Lukebakio ( 71′ Dilrosun ), Darida ( 71′ Piatek ), Cunha; Ibisevic ( 78′ Ngankam ). All. Labbadia

Marcatori: 9′ Gruijc ( HB), 24′ Klostermann (L), 67′ Aut. Jarstein (L), 81′ pen. Piatek

Ammonizioni: 42′ Pekarik (HB), 45+4′ Halstenberg (L), 56′ Torunarigha (HB), 94′ Cunha (HB)

Espulsioni: 62′ Halstenberg (L)