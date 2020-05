La Grande Freddezza: Tv e Lega di Serie A poco inclini al dialogo

DECRETO IN 24 ORE

Riuscire a mettere d’accordo soprattutto i piani alti di via Rosellini e i vertici della tv con sede a Rogoredo, però, è complicatissimo e in questo momento tra le parti c’è grande freddezza dovuta al contenzioso in corso sul pagamento dell’ultima rata dei diritti tv che Sky ha congelato e che i presidenti si aspettano per intero, soprattutto se il campionato terminerà regolarmente. Hanno alcuni pareri legali importanti che li confortano e non intendono fare concessioni. Tanto è vero che tra oggi e domani dalla Lega partirà il decreto ingiuntivo nei confronti della tv di proprietà di Comcast. Un atto che certo non faciliterà l’apertura di un dialogo sulla trasmissione in chiaro di Diretta Gol. Il rischio che sia Spadafora a dover decidere in prima persona, appare concreto. Fonte: CdS