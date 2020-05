Sinatti: “Fare qualcosa a casa non è uguale a farlo in un centro sportivo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Sinatti, preparatore atletico: “Lavorare con Alfonso un piacere, sono stati 3 anni fantastici. I dati testimoniano ciò che abbiamo fatto. Come riprendere al meglio? Credo che inizialmente vadano fatte delle valutazioni per capire come vengono ritrovati i giocatori dopo tanta inattività. Fare qualcosa a casa non è uguale a ciò che fai in un centro sportivo. Da qui bisogna riprendere gradualmente, altrimenti si va verso infortuni. Giocatori come Mertens e Insigne sono più avvantaggiati, giocatori con una struttura fisica di Koulibaly e Milik sono più a rischio. Quando riesci a far allenare bene, senza interruzione un giocatore, porti la squadra ad alti livelli. Quando sono arrivato al Napoli c’erano tanti grandi giocatori, la soddisfazione però fu portare giocatori normali ad alti livelli. Hamsik giocatore polivalente, ma anche Rog“.