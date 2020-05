Sardar Azmoun: “Il Napoli? Dopo 8 anni sono tentato da nuove esperienze”

Il nome di Sardar Azmoun è ormai sul taccuino del Napoli e del d.s. Cristiano Giuntoli, ma piace anche ad altri club. Il bomber dello Zenit San Pietroburgo ne ha parlato ad una televisione iraniana. “Leggo che ci sono diversi club interessati a me, ne sono lusingato, ma oggi penso allo Zenit. Ho un contratto con loro e perciò penserò al bene della squadra russa. Il Napoli? Dopo 8 anni in Russia, vorrei cimentarmi in una nuova esperienza e mi auguro di iniziarla quanto prima. Ne devono parlare le due società nel caso fossi sul mercato. Negli ultimi anni l’Iran ha sempre proposto un gioco offensivo, ma purtroppo non essendo Cristiano Ronaldo o Messi che dribbla gli avversari, avrei bisogno di un compagno di squadra che mi possa dare una mano”.

La Redazione