Collovati: “KK il migliore, avrei potuto giocare nel Napoli ma poi…”

Fulvio Collovati ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: ”Koulibaly è il difensore azzurro degli ultimi anni. Dimentichiamoci quest’ultima stagione. Se ricordiamo le precedenti il senegalese rientrava nei primi 5 centrali al mondo. All’inizio degli anni 80’ c’è stata la possibilità per me di poter indossare la maglia del Napoli quando c’era Vinicio in panchina a cui piacevano i difensori che impostavano ed erano bravi coi piedi poi però non se ne fece nulla”.