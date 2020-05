Bundesliga al 45′: A segno ancora Andre Silva che risponde a Grifo

Werder Brema-Borussia Monchengladbach 0-0

Eintracht Francoforte-Friburgo 1-1 Grifo (F) 29′, Andre Silva (E) 35′

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 0-1 Pongracic (W) 43′

Werder Brema-Borussia Monchengladbach. La prima occasione arriva all’11’ col colpo di testa di Marcus Thuram sul quale Pavlenka si supera in volo, al 24′ Rashica entra in area e calcia a botta sicura ma Sommer si dimostra provvidenziale. Al 38′ Neuhaus supera due avversari e dal limite calcia a giro chiamando Pavlenka ancora una volta alla super parata, nel finale di tempo non si sblocca il match così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

Eintracht Francoforte-Friburgo. Il primo brivido del match arriva all’8′ col missile dall’interno dell’area di Kostic alto di poco, al 22′ Dost entra in area e calcia id potenza verso l’angolino ma la sfera termina a lato di un soffio. Al 29′ il match si sblocca con la rete di Vincenzo Grifo con una precisa rasoiata dopo una leggera deviazione, al 35′ però arriva il pareggio dei padroni di casa con l’ex Milan Andre Silva che da due passi non perdona ribadendo in rete un tiro precedente di Kamada. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a chiudere in vantaggio così si va a riposo al 45′ in parità.

Bayer Leverkusen-Wolfsburg. Al 16′ la prima vera opportunità col tiro di prima intenzione di Santos Sa respinto in tuffo dall’ottimo Hradecky, al 24′ Steffen servito nel cuore dell’area calcia a botta sicura ma un difensore avversario si oppone provvidenzialmente col corpo. Al 40′ Kai Havertz sugli sviluppi di un corner colpisce di testa mancando lo specchio di poco, nel finale di tempo gli ospiti sbloccano l’incontro con Pongracic che da distanza ravvicinata deposita in rete chiudendo la prima frazione sull’1-0 per il Wolfsburg.