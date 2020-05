Primavera: I campionati sono sospesi dal 10 marzo, la situazione del Napoli

Sospesi dal 10 marzo i campionati Primavera 1, Primavera Tim Cup e Primavera 2: la Lega Serie A e Lega B non hanno per ora ufficializzato la fine anticipata della stagione. In Primavera 1 con 16 squadre in testa alla classifica i detentori dell’Atalanta con 48 punti in 19 gare giocate, davanti al Cagliari (45 in 20). Prevista per le prime 6 la fase finale e le ultime 2 la retrocessione, più un playout per la terza.

In Primavera 2 nel girone A già promosso il Milan con 53 punti in 19 gare, mentre nel girone B avanti l’Ascoli con 43 in 19 turni. La Primavera Tim Cup è giunta alla finale, rimasta in sospeso, tra Verona e Fiorentina. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc ha decretato la chiusura anticipata dei campionati dall’Under 18 (ex Berretti) fino all’attività di base, sia nei professionisti che a livello dilettantistico. Il Napoli Primavera al momento in classifica è al penultimo posto in classifica e se non si dovesse arrivare all’ampliamento dei gironi, gli azzurrini scenderebbero nella Primavera 2.

Fonte: CdS