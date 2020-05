Prezzo da capogiro per Osimhen, ma in Francia il calcio è al tappeto!

Gerard Lopez è una vecchia conoscenza del Napoli: lo scorso anno era l’uomo che aveva promesso al club azzurro Nicolas Pépé che, però, alla fine scelse l’Arsenal perché i suoi procuratori incassarono una commissione che De Laurentiis non volle dare. Ora propone Osimhen che mette d’accordo tutti, De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso. Prezzo, come sempre, altissimo: 55 milioni. In più un bel po’ di concorrenza (pure il Liverpool), che c’è sempre anche in tempi di Covid 19. Il calcio francese è al tappeto, dopo la scelta del governo di chiudere la stagione. In 4 club rischiano il default e molte stelle minacciano di lasciare la Francia.

Fonte: Il Mattino.