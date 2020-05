Mercato Napoli: Osimhen piace da impazzire a Gattuso

Giovane, forte fisicamente, con il fiuto del gol, ma soprattutto piace da impazzire a Rino Gattuso. Il Napoli ha individuato in Victor Osimhen, 21enne attaccante del Lille, il sostituto di Arek Milik che ha manifestato l’intenzione di cambiare aria. Giuntoli avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore, ma ora c’è da trattare con il club francese che chiede non meno di 55 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.

Bottega gara, si sa, il Lille, ma i rapporti tra i due club sono ottimi, anche perché l’anno scorso stati vicinissimi a chiudere l’operazione Nicolas Pépé. I transalpini avevano detto sì agli 80 milioni messi sul piatto da De Laurentiis, che però si rifiutò di versare delle commissioni agli agenti e così il ragazzo prese la strada di Londra sponda Arsenal. Anche quest’anno la grande insidia per il Napoli arriva dalla Premier: secondo il Mattino Osimhen piace a mezza Europa, ma in particolar modo al Liverpool. I 18 gol (di cui 2 in Champions) nella sua prima stagione (a dir la verità neppure intera) non sono passati inosservati e in casa Napoli devono provare a bruciare sul tempo le rivali onde evitare un’asta pericolosissima.

Per il ragazzo questi non sono giorni facili e il mercato è forse uno degli ultimi pensieri, visto che nella giornata di domenica lui stesso ha annunciato la tragica morte del padre. “RIP papà. Non ci sono parole per descrivere i miei sentimenti“ lo straziante messaggio sui social. Fonte: Sportmediaset