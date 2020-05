Mirabelli: ” Il Napoli deve pensare da squadra vincente per riprendersi!”

Massimiliano Mirabelli, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Sono contento che il calcio possa riprendere, come giusto che sia. Mi dispiace che il pubblico non ci sarà, ma è giusto che i verdetti li dia il campo. Sono stati allentati i primi protocolli, che secondo me erano applicabili. Quelli attuali possono far si che il campionato possa continuare e anche concludersi. Così come riaprono i ristoranti, i bar, le aziende, anche il calcio è giusto che riparta perché è un’industria milionaria. È giusto andare avanti con tutte le precauzioni. Il Napoli viene fuori da un grande ciclo che ha fatto bene in questi 10 anni. Adesso deve ripartire e deve riaprire un nuovo ciclo. Parliamo di un club con esperienza, capacità. Può insidiare sempre di più il discorso scudetto. Ha una grandissima squadra e non gli manca niente. Il Napoli deve pensare sempre positivo, deve pensare da squadra vincente, perché lo è, lo ha dimostrato in questi anni. Deve continuare su questo percorso”.