Mimmo Carratelli: “Nei Top 11, Gonzalo Higuain è una dimenticanza sospetta”

Si legge sulle pagine del CdS:

“Gonzalo Higuain è una dimenticanza sospetta. Il cannoniere-record del 2016 non può essere ”accantonato” per antipatia, per il suo passaggio alla Juve che, comunque, arricchì le casse azzurre, per quei gol da ex. Non un campione di simpatia, ma uno dei più forti centravanti nella storia del Napoli e del calcio, 334 gol in carriera, il braccio armato di Sarri che portò il Napoli sulle soglie di un clamoroso scudetto“. Mimmo Carratelli (CdS)