De Simone (Ag. Mandragora): “Nessun contatto col Napoli, ma ne saremo lusingati”

Anche il nome di Rolando Mandragora è finito nella lunga lista di mercato del Napoli. Ma l’agente (Luca De Simone) del calciatore oggi all’Udinese spiega come stanno le cose: «È chiaro che siamo attenzionati da diversi club importanti, è il ‘97 che ha fatto più minutaggio in Serie A fino allo stop del campionato. Ha guadagnato tanti minuti in campo. Ed essendo anche nel giro della nazionale c’è tanta attenzione sul suo profilo. Credo che ci saranno tante opportunità per il prossimo mercato».

«Il giocatore è stato ceduto per due anni con diritto di recompra a favore della Juventus». Ha chiarito l’agente del calciatore napoletano a Radio Kiss Kiss. «Un opzione a favore della Juve, ovviamente, non un obbligo. Non siamo a conoscenza di un interesse del Napoli, Rolando potrebbe rientrare benissimo in una lista di attenzione degli azzurri, ma noi non abbiamo ricevuto nessun contatto da parte del Napoli, ma ne saremmo ovviamente lusingati». Fonte: Il Mattino