In vendita dal 10 giugno le mascherine griffate Juve

Diversificare, trasformando un’emergenza in un’opportunità. Anche così la Juve ha visto crescere in maniera esponenziale il proprio fatturato in dieci anni di presidenza Andrea Agnelli, lavorando e investendo anche sul marchio Juventus. L’ultima novità è quella lanciata proprio in questi giorni, figlia dell’emergenza Coronavirus: le mascherine griffate Juve. Andando sulla sezione per lo shopping online del sito ufficiale bianconero è infatti possibile preordinare le mascherine che saranno disponibili a partire dal 10 giugno. Costano 6,90 euro l’una, 5,90 euro quelle per bambini. Il prodotto, ribattezzato Juventus Face Mask, è così presentato: «Mascherina (55% Poliestere-45% Poliammide), lavabile fino a 10 volte, composta da uno strato di ecofibra con trattamento antigoccia e antibatterico disinfettante. Non è un dispositivo medico, non è un dispositivo di protezione individuale. Prodotto ad esclusivo uso della collettività. Conforme alla circolare del Ministero della Salute. 100% prodotto italiano». Fonte: CdS