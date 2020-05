Il Napoli segue Soumaoro, prezzo alla portata degli azzurri. Tutto dipende da K2

Il Napoli sa perfettamente che per la prossima stagione potrebbe non avere più in rosa Koulibaly, viste le tante pretendenti all’estero, ma non è facile trovare un club che possa offrire più di 6 milioni di ingaggio. Nel frattempo nella lista del d.s. Giuntoli è entrato il difensore Adama Soumaoro del Genoa. Il presidente del club rossoblu Preziosi per riscattarlo deve pagare 10 milioni, cifra che intriga i partenopei che potrebbero spingerli al suo acquisto. C’è da parlarne con il Lille proprietaria del cartellino, società dove il Napoli ha già fatto in passato diversi affari, perciò si attendono sviluppi in merito.

Fonte: Il Mattino