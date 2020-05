Il Napoli ha un piano per arrivare a Boga e bruciare la concorrenza

Il Chelsea che aveva il diritto di recompra per Boga, ha deciso di non esercitarlo e questo per chi vuole acquistarlo è un ostacolo in meno per la prossima stagione. Ieri il d.s. del Sassuolo Carnevali ha ribadito che l’esterno offensivo è incedibile, in realtà le pretendenti non mancano e in cima c’è il Napoli. Il piano della società di De Laurentiis è quello di anticipare la concorrenza per evitare le aste, ci sono anche Milan e Atalanta, dove il prezzo si aggira sui 20 milioni. Per Gattuso avere Boga sarebbe un’arma in più per il reparto offensivo e sarebbe l’alternativa di Insigne sulla sinistra, anche se può giocare anche a destra.

Fonte: Gazzetta dello Sport