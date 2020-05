Il Napoli deciso su Orsolini, ma sorge il problema continuità

L’esterno del Bologna, Orsolini, piace molto al Napoli ed è costantemente monitorato. Vista la partenza, ormai quasi certa di Callejon, in casa azzurra c’è bisogno di alternative e soluzioni. La trattativa non sembra però facile. Il calciatore ha l’obiettivo di giocare gli Europei e, in tal senso, avrebbe bisogno di continuità, di essere cioè, il “padrone” della fascia di competenza. Vista la presenza in squadra di Politano, giocatore su cui Gattuso, tra l’altro, punta molto, il Napoli non può sicuramente garantire questo. In merito, su La Gazzetta dello Sport, si legge: “Ci sono di mezzo garanzie tecniche che il ragazzo pretenderebbe per muoversi da dov’è. Il feeling con Mihajlovic è parecchio resistente. Tra gli obiettivi di Orsolini c’è l’Europeo, ma per arrivarci dovrà garantirsi la continuità. E questo potrebbe essere un ostacolo serio per la trattativa, perché né Giuntoli né Gattuso potrebbero garantirgliela. Il giocatore piace e il club non avrebbe difficoltà – si legge dalla rosea – a investire i 20 milioni richiesti dal Bologna”.