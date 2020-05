Il mercato azzurro – Cessioni, rinnovi e affari a doppio filo

Vendere per comprare, o meglio sfoltire la rosa per poi riempire le caselle vacanti. In questa stagione strana e non conclusa, tocca, comunque, pensare al mercato. Situazione paradossale, ma reale. Allan andrà via, per esempio, e gli azzurri per il centrocampo non rinunciano alla tentazione Tonali. Pista che non va mollata, De Laurentiis vorrebbe riprovarci. Dipende dal budget: perché la prima scelta di Gattuso è l’attaccante anche perché lì nel mezzo si sente blindato dalla coppia Fabian Ruiz – Zielinski.

In tutto questo attenzione alle strade che portano alla Roma: piace (molto) Veretout che non si farebbe pregare due volte per venire al Napoli. La trattativa per il centrocampista è legata a doppio filo, come dodici mesi fa, a quella di Allan: solo che questa volta l’addio del brasiliano appare scontato. Hysaj attende la nuova proposta di rinnovo da parte del direttore sportivo Giuntoli: difficile trovare uno del suo valore sulla fascia destra. Meglio provare a trattenerlo, nonostante i desideri di andar via

Il Mattino