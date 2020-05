Giuntoli, i tanti nomi per l’attacco e non rinuncerà all’ascolto

Il Napoli ha diversi nomi nella lista per il reparto offensivo e vengono da diverse zone d’Europa e anche dal Sud-America. Si va dalla Francia dove c’è Osimhen del Lille, a Everton Soareas del Gremio. Senza dimenticare Azmoun e come non ricordare anche Mateta del Mainz. Tutti calciatori entrati nei radar del d.s. Giuntoli, per cercare tra gli altri i sostituti di Callejon e Milik, ovemai arrivassero delle pretendenti disposti ad acquistarli, come per Lozano.

Antonio Giordano Corriere dello Sport