Diego Nappi (ag. Fifa): “Luperto? Niente futuro, pensiamo a tornare in campo”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto Diego Nappi, agente Fifa che parla di Sebastiano Luperto. “So che in periodo della pandemia, la squadra si è allenata al meglio per farsi trovare pronta in vista degli allenamenti. L’unico aspetto è evitare gli infortuni, dopo questa lunga sosta. Luperto? Con Ancelotti aveva trovato la giusta continuità, con buoni risultati. Con Gattuso non ci sono problemi, ci sta che possa esserci un calo nell’arco della stagione. Per quanto riguarda il futuro, al momento non ci pensiamo, anzi non vediamo l’ora di tornare quanto prima in campo”.

La Redazione