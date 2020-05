Dal 1 luglio, chi paga lo stipendio di Petagna e Rrahmani?

Un quesito incredibilmente attuale, vista la situazione. Risponde su Il Mattino, Salvatore Sica docente di diritto dello sport all’Università di Salerno

«La “stagione sportiva” inizia il primo luglio e termina il 30 giugno. Tant’è che per far ripartire il campionato occorre che si proceda in deroga. Dal primo di luglio i giocatori sono a disposizione della nuova società, che tuttavia per la deroga federale non può utilizzarli. Aggiungo di più, i giocatori, in assenza di copertura contrattuale per i due mesi ulteriori e anche per non correre rischi di infortuni, potrebbero rifiutarsi di scendere in campo. In sostanza nella vicenda confluiscono e si scontrano tre interessi contrapposti: della società di provenienza, della nuova società e del calciatore: senza un accordo a tre non se ne fa niente”.