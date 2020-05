Da Manolas a Fabian Ruiz, la situazione infortunata in casa Napoli

Il Napoli ha iniziato gli allenamenti di gruppo, sui due campi, per la prima volta si vede utilizzare il pallone. Il tutto sempre nel rispetto delle norme in pieno Covid-19, senza ancora disputare le partitelle. Hanno ripreso ad allenarsi in gruppo Fabian Ruiz e Llorente, mentre per Manolas, ancora terapie, ci vorranno 5 settimane prima che ritorni in campo. Anche oggi allenamenti a Castel Volturno, nuovo giro di tamponi, dove i primi sette sono risultati negativi.

Antonio Giordano CdS