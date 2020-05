CORONAVIRUS – Nuovi dati positivi dalla Protezione Civile

Come ogni giorno il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli aggiorna in tempo reale sui dati del Coronavirus e anche sono incoraggianti. Nelle ultime 24 ore 78 decessi, i pazienti guariti sono: 2677, mentre ci sono stati 20 persone in meno in terapie intensiva.

Attualmente positivi: 52.942 (-2.358)

Deceduti: 32.955 (+78, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 144.658 (+2.677, +1,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 521 (-20, -3,7%)

Tamponi: 3.539.927 (+57.674)

Totale casi: 230.555 (+397, +0,2%)

La Redazione