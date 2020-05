Consiglio di Lega: al vaglio “il nuovo calendario” per la ripartenza

Il Cts sta esaminando il protocollo Figc per dare il suo parere, oggi è in programma il Consiglio di Lega durante il quale si parlerà delle date della ripartenza (il 13 o il 20 giugno) e del calendario, oltre che dei diritti tv: un’idea è di riprendere dai recuperi delle 4 gare non giocate del 25esimo turno (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma) e di disputare subito dopo quelle della 27esima giornata. L’altra è di ripartire in blocco con tutte le partite e poi far disputare i 4 recuperi in un turno infrasettimanale. Si giocherebbe nei fine settimana (venerdì, sabato, domenica e qualche lunedì) e nell’infrasettimanale (martedì, mercoledì e giovedì). Su questo e sul piano B con playoff e playout, il Consiglio dovrebbe dare un’indicazione su cui poi si esprimerà l’assemblea di Lega. «Al punto in cui siamo non è più possibile non prendere una decisione finale per cercare di riprendere, altrimenti non ci saranno poi le condizioni per chiudere tutto a fine agosto», ha detto a Radio Marte Cosimo Sibilia, presidente della LND. Oggi in programma anche un incontro tra Eca e Uefa e un vertice Fifa.

Il Mattino