Chiariello: “Rimane il rammarico della vetrina mondiale della Bundesliga”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Spadafora vorrebbe le dirette goal in chiaro, sulla Rai. Chi si arrabbia? La RAI. In questo modo autorizzerebbe a dare un vantaggio competitivo contro le pay tv. Non era proprio il momento di creare nuovi fronti di scontro, eppure questo sta diventando il tema principale. Ci sono grosse novità sui protocolli sportivi, potrebbe arrivare un nuovo tipo di test rapido che risolverebbe ogni problema. Il 29 si partirà con un protocollo che assomiglia molto al vecchio, con la speranza di cambiarlo il prima possibile. Ci sono gli interessi di tutti di andare avanti, il calcio italiano partirà poco dopo quello spagnolo. Rimane il rammarico di poter partire il 20 maggio ed avere la vetrina mondiale della Bundesliga, ma siamo talmente abituati ad essere una delle Cenerentola d’Europa che non riusciamo a toglierci questo ruolo”.