C’è un attaccante in pole, ma sono 5 i nomi monitorati

All’Atalanta ci sono Zapata e Ilicic che da tempo intrigano De Laurentiis (soprattutto il colombiano) ma Osimhen è un nome che va molto a genio e che in queste ore è scattato in pole nella lista dei preferiti. Seguito da Ciro Immobile, le cui quotazioni sono ovviamente legate al fatto che Lotito non pensa affatto di venderlo. Senza dimenticare gli altri: in attacco, andrà via Callejon, va capito anche il destino di Lozano: al di là delle parole, si fa fatica a pensarlo ancora al Napoli il prossimo anno. Se davvero lo vuole l’Everton, dove c’è Ancelotti che ha fatto carte false per prenderlo al Napoli, non troverebbe grossi ostacoli. Ma c’è un altro Everton nel mirino: ed è un brasiliano che gioca nel Gremio e che Giuntoli segue da tempo. Offerti 17 milioni di euro, ma i brasiliani ne vogliono almeno 28. C’è il feeling. Così come per un altro extracomunitario, l’iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Classe 1995, 14 gol nel campionato russo, contratto fino al 2022 ha già espresso il proprio gradimento.