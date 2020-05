Calcio e TV: il Ministro Spadafora propone la diretta gol in chiaro

Tanti gli argomenti sul tavolo per far ripartire la macchina “calcio”. E, siccome lo si farà rigorosamente a porte chiuse, visto il pericolo “assembramenti, per evitarne anche in bar, pub e luoghi pubblici, il ministro allo Sport Spadafora ha lanciato l’idea della diretta gol da mandare in chiaro del campionato di serie A. Poi, nella trattativa economica tra la Lega (i venti club di A) e le tv che vantano i diritti, occorrerebbe un accordo da considerare complicato visto che in questa fase i rapporti sono tutt’altro che idill iaci: in discussione c’è il pagamento dell’ultima rata non ancora saldato da parte di Sky, Dzan e Img (che chiedono uno sconto sulla prossima) e già su questo non c’è l’intesa con il rischio che si possa arrivare alle vie legali. Difficile poi copiare il modello tedesco: in Bundesliga diretta gol è stata mandata in chiaro per le prime due giornate e dal turno di oggi e domani tornerà tutto a pagamento e poi gli accordi sono diversi.

