Bundesliga – Tracollo Leverkusen, pari Francoforte e Moenchengladbach

Una vittoria e due pareggi nel 28° turno di Bundesliga, giornata infrasettimanale. Pesantissimo tracollo del Bayer Leverkusen, che perde 4-1 in casa con il Wolfsburg. Ne approfitta in parte il Borussia Moenchengladbach, che fa 0-0 a Brema con il Werder e aggancia proprio il Bayer al 4° posto. Spettacolare e pirotecnico pareggio infine per 3-3 tra Francoforte e Friburgo, con l’Eintracht che ora precipita a -4 punti dala zona play out mentre il Friburgo si allontana dalla zona Europa League