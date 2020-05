Andrea Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Per il ritiro estivo l’ultima parola alla Provincia”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni. “Ordinanze contro i ritiri estivi? Fino ad ora non ne abbiamo avuti, forse sono riferiti ai grandi eventi come ospitare il Napoli nella nostra zona, in tal caso ci regoleremo di conseguenza. Ad oggi non abbiamo avuto novità dal club azzurro, certamente con il distanziamento sociale, non potremo avere tanti tifosi a seguire la squadra. Al momento non sappiamo nulla, anche perchè dipende se e quando terminerà la stagione agonistica. In questi mesi si sono fatti investimenti importanti, anche fuori il contesto sportivo. Se dovesse avvenire il miracolo di avere qui il Napoli, ne sapremo felici, ci faremo trovare pronti, ma la parola finale spetterà alla Provincia. Il Covid-19? La situazione sta andando per il meglio, qui a Dimaro, nessun contagio e pochissimi contagi”.

La Redazione