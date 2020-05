Era nell’aria ed oggi arriva l’ufficialità della sospensione definitiva del calcio spagnolo femminile. La pandemia in terra iberica è scesa a livello di contagi e deceduti, ma questo non è bastato per far riprendere il calcio in rosa. Il titolo va al Barcellona, con l’Atletico Madrid in Champions League, mentre le neo promosse sono: Santa Teresa ed Eibar, dove si allargherà a 18 squadre.

La Redazione