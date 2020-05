Rap e politica – Un commento e Pepe Reina litiga via social

Una foto a sostegno della manifestazione contro il Governo indetta in Spagna da Vox e apriti cielo. Pepe Reina l’ha pubblicata sul suo profilo twitter, centinaia di auto in fila e altrettante bandiere spagnole con tanto di commento: «Beh sembra che siano usciti quattro gatti per strada, no?». Non l’ha mai detto apertamente, ma pare che il portiere dell’Aston Villa, in prestito dal Milan, sia un simpatizzante del partito di destra che nelle ultime elezioni politiche ha raggiunto il 15% dell’elettorato spagnolo. Tanto è bastato al rapper Nega, membro del gruppo “Los Chikos del Maíz”, per insultarlo e dargli infine del “fascista di merda”. Il portiere gli ha risposto con una foto presa dai profili social del rapper, ritratto in un abbraccio con Arnaldo Otegi, politico basco, socialista e noto indipendentista, ma con un passato nell’ETA. Non è la prima volta che Reina “cade” in commenti politici. In un recente passato aveva già fortemente criticato, per usare un eufemismo, un orribile tweet di una consigliera regionale catalana, che aveva usato il detto “De Madrid al cielo”, inno alla bellezza della città, per commentare le prime morti dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus nella Capitale.

CdS