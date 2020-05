Reina nella bufera sui social: “Sei uno str***! Fascista di m***”

Non ha mai nascosto la sua simpatia per Vox – partito spagnolo fondato nel 2013 con chiare attitudini di destra – e anche stavolta Pepe Reina ha voluto confermarlo: seimila i veicoli, secondo le stime ufficiali, in maggioranza auto e moto, che hanno invaso il centro di Madrid per protestare contra la gestione governativa dell’emergenza coronavirus, una manifestazione rilanciata da Reina sui social con tanto di applausi all’iniziativa.

Se non bastassero i suoi particolari gusti politici, a fare la differenza nelle ultime ore è stata anche la risposta social da parte di Nega, rapper appartenente al gruppo Los Chikos del Maíz molto famoso in Spagna, non ha apprezzato il post, attaccando il portiere ex Napoli: «Sei uno str***! Anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. Alla fine è stato confermato che eri uno str***. Il più str***. Fascista di m***». Fonte: Il Mattino